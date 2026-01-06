我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《人生只租不賣》首映會，左起王真琳、林予晞、陳姸霏、導演王逸鈴、黃河、謝章穎、唐從聖，以及主題曲歌手張語噥一同出席參加。(圖／公視台語台提供)

▲《人生只租不賣》舉辦首映會，同時播放片花，戲中角色王真琳（左起）、林予晞、陳姸霏、導演王逸鈴、公視台語台台長呂東熹、黃河、謝章穎、唐從聖齊聚會影迷。(圖／公視台語台提供)

《人生只租不賣》是即將於1月11日首播的公視台語台新劇，其中「歹鬥陣厝主」（難搞房東）一角是由資深演員唐從聖詮釋，這個角色個性鮮明、挑剔到極致，這次還要與一隻重達22公斤、長達3公尺的黃金巨蟒對戲，當時蟒蛇失控一小時讓他驚呼：「我真的是用生命在演戲！」唐從聖分享，當初接演時完全不知道劇情安排中會有蛇出現，直到實際進棚才知道這條寵物是巨蟒等級。他笑說：「牠纏在我脖子上的那一刻，我真的覺得是在拚命！」他坦言雖然表面要裝鎮定，但其實內心超崩潰，甚至懷疑自己為何要接下這麼硬的挑戰。為了讓巨蟒上戲時情緒穩定，劇組還在開拍前餵食兔子，讓牠保持飽足與平靜。不過拍攝時仍處處充滿變數。唐從聖無奈表示，兩次拍攝間隔半個月，蛇體重又多了3公斤，真的是「夭壽重！」加上蛇的移動無法掌控，對戲時不只體力要撐住，還得全程提高警覺怕牠突然怎麼了。在劇中唐從聖飾演的「歹鬥陣厝主」擁有多間房產，還語出驚人地說：「不要租給50歲以上的！」除了展現角色個性，也巧妙帶出年長者租屋困境的社會議題。《人生只租不賣》是以台灣首見的「房管」職人劇為主軸，結合輕喜劇與現實處境，讓人在歡笑中能帶著反思。唐從聖則用敬業精神和幽默感，完美演活這位難搞又超有戲的房東角色。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。