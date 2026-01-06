我是廣告 請繼續往下閱讀

一棵被颱風吹倒的老樹，在學生畫筆下重新長出生命力，也用影像創作，改變了學生看世界的方式。今年獲選教育部114年「藝術教育貢獻獎」的文府國小老師王永志，執教30年長期投入藝術教育推動，始終秉持「共好」精神，他強調學生不只是課堂中的學習者，更是改變環境與社會的參與者。他以學生為本，鼓勵主動發現問題、提出解方，並帶領師生將課堂所學化為實際行動，為校園注入嶄新生命力。去年9月山陀兒颱風重創高雄市校園，多所學校老樹傾倒，其中文府國小一棵創校時栽植、超過20年的猢猻木連根拔起，面臨移除命運。王永志不捨老樹消失，帶領學生以「永續」為主題進行彩繪創作，為老樹賦予新生命。歷經修復後，老樹不僅保留下來，更陸續萌發新葉，成為校園生命教育的重要教材，讓學生深刻感受藝術所帶來的療癒與重生力量。在專業背景上，王永志老師兼具音樂、攝影與文學素養，取得藝術碩士與建築美學博士學位後，曾受邀至國立臺東大學、實踐大學擔任美學與藝術相關課程講師。2009年起，他亦跨界參與多部舞台劇、廣告與電影短片製作，並於2012年將演出與攝影經驗導入國中小課程，指導學生拍攝微電影。微電影作品不僅受邀於西班牙國際教育影展、日本全國造形教育研究大會展出，也受到多場國際藝術研討會關注與邀請，讓台灣藝術教育成果在國際舞台發光。多年來，王永志老師致力於國中小影像藝術教育推廣，指導作品與教學成果屢獲獎項肯定，並代表台灣於西班牙、日本及中國大陸等國際舞台交流展出，培育「小導演、小演員」。他也持續走入電影館、大專院校與中小學分享影像教學經驗，成為影像藝術教育的重要推手。他更將成熟的藝術與影像課程數位化，透過平台無私分享給全國教師與學生。今年榮獲全國藝術教育貢獻獎肯定，王永志老師說，自己一直秉持著培養學生「從生活中發現美」的想法，能主動去關懷周遭的環境，用自己的力量去記錄與改造他們，把自己感受到的美，傳遞到身邊的人事物上，讓美感落實並擴散到所生所長的這一塊土地。