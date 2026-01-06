我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（左）、張惠妹（右）在台東跨年演唱會上的真性情，圈粉無數。（圖／台東縣政府X野聲音娛樂提供）

感謝文曝光暖翻全網 雙A合體成全場焦點

卡司堅強人氣爆棚 互動留言延燒討論

歌手A-Lin在結束2026年跨年演出後，情緒似乎仍停留在台東，她於4日在社群平台發文，曬出與天后張惠妹的合照，回顧日前登場的「2026台東跨年晚會《東！帶我走》」，並感性寫下「只有Mei姐的號召力，才能讓跨年這麼精彩」，一句話道盡對這場演出的感動與不捨，也讓粉絲再度湧入留言區重溫跨年夜的熱血回憶。A-Lin在貼文中不只感謝阿妹，也一併向主辦單位致意，點名感謝台東縣政府與縣長，並加上「心還在台東」的標籤，字字句句流露對這場活動的高度肯定，她直言這次跨年不只是表演，更像是一場被情感與音樂包圍的聚會，讓人即使演出結束，內心仍久久無法抽離，貼文一出立刻獲得大量轉傳與按讚。當晚最讓觀眾難忘的畫面之一，莫過於A-Lin與阿妹在舞台上的同框合唱。兩人攜手演繹〈連名帶姓〉，歌聲一出立刻掀起全場大合唱，也被不少網友形容為「跨年夜最夢幻的瞬間」。雙天后同台不僅展現深厚情誼，更讓不少粉絲直呼「這個畫面可以回味一整年」，相關片段也在社群平台上被反覆轉載。2026台東跨年晚會卡司陣容同樣話題十足，包含玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱與100%等多組歌手輪番登場，壓軸由阿妹現身掀起最高潮，現場觀眾合唱聲不斷，線上直播觀看人數更突破25萬人，再次證明台東跨年已成為全台指標級活動之一。A-Lin的貼文也釣出不少藝人與官方帳號互動，玖壹壹成員春風幽默留言詢問：「姐還要喝嗎？」展現私下好交情；台東縣長饒慶鈴也笑稱國際地標已成為熱門約會地點，感謝歌手們陪伴台東迎接新年，網友留言同樣熱烈，除了大讚跨年規模與表演水準，還有人笑說「那魯two、那魯three…那魯7-11已經在腦中循環好幾天」，讓這場跨年不只留在回憶裡，也變成社群上的另類洗腦名場面。