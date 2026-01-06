我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度總預算遲未付委審查，加上在野黨持續杯葛1.25兆國防預算，傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰將再度下鄉宣講。國民黨發言人江怡臻說，賴卓兩人宣講，只是想再把朝野僵局的責任，甩鍋給國民黨，根本是把總統做成名嘴了。江怡臻6日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，賴清德有意下鄉宣講，但外界關注的不是預算內容，而是是否再度對在野黨潑髒水。她直言，賴清德在元旦談話這種具有歷史紀錄的重要時刻，仍選擇嚴詞批評在野黨，下鄉宣講恐怕更難避免全面開火。江怡臻認為，總預算卡關的關鍵在於行政院不依法行政，對立法院三讀通過的法案選擇不編列預算，形同帶頭違法、霸凌立法權。她質疑，賴清德若真有溝通誠意，應回到制度內解決問題，而非透過宣講製造對立。她進一步分析，賴清德下鄉宣講的第一個目的，是為反制藍白因彈劾總統案啟動的地方公聽會；第二，則可能是刻意避開赴立法院進行國情報告，改以直接對人民發聲，展現不需向民意代表報告的政治姿態。