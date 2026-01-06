我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人、國民黨員何啟聖昨天在臉書宣布要爭取黨內花蓮縣長提名，還親赴國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，並要求黨內舉辦公平、公正、公開的初選。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今（6）日表示，會按照制度進行，黨中央做出最後決定勢必以2026勝選為目標，希望大家給黨中央多一點時間。何啟聖昨天指出，多年來，花蓮立委傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。因此他決定參選，盼打開花蓮被壟斷的政治，打開被封閉的未來。對此，牛煦庭今天受訪時表示，任何戰場要因地制宜，先協調，協調不成再初選，黨中央包括提名小組在內，都會盡力讓過程圓滿，尊重同志參選資格跟意願，所有都會按照制度進行。如果有人試圖影響時程，反而對選戰鋪排不利，黨中央做出最後決定要以2026勝選為目標，希望大家給黨中央多一點時間。