強烈大陸冷氣團南下，入冬首波「寒流」報到。氣象專家吳德榮表示，今（7）日起至周六（10日）清晨受強冷空氣影響，平地低溫恐跌破5度。心臟內科醫師劉中平提醒，低溫易造成血管收縮、血壓上升，增加中風與猝死風險，外出與晨起應特別注意保暖與身體警訊。中央氣象署也說明寒流、冷氣團差別，冷空氣分級定義一文看懂。
強烈大陸冷氣團南下，氣象專家吳德榮表示，今（7）日起至周六（10日）清晨都會受到強冷空氣影響，將成為入冬以來首波「寒流」，平地最低氣溫可能降至5度以下，清晨平地低溫恐跌破5度，民眾務必注意保暖。
寒流、冷氣團的差別？寒流定義「台北測站≦10度」
中央氣象署形容，「氣團」就像放在溼布上的海綿會吸收水分一樣，當空氣停留在大片地面或海面上一段時間，其溫度與濕度特性會趨於一致，範圍擴大後即形成「氣團」。
冬季常見的「大陸冷氣團」源自極地，經高空氣流推動進入中國大陸，再轉向東海及太平洋影響台灣。
中央氣象署目前是以「台北氣象站」的日最低氣溫預測值，作為冷空氣強度的分類標準，讓民眾有保暖依據：
◾寒流（Cold Surge）：預測台北日最低溫降至攝氏10度或以下。
◾強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降至攝氏12度以下。
◾大陸冷氣團：台北日最低溫降至攝氏12度至14度之間。
◾東北季風：台北日最低溫高於14度（或15度以上）的冷空氣。
冬天建議保暖穿搭！寒流、冷氣團來襲怎麼穿最剛好
針對不同等級的冷空氣，心臟內科醫師劉中平建議應適時變換穿著，避免身體因寒冷發出「手腳冰冷、頭暈、呼吸喘、胸悶」等警訊。
◾遇寒流時：應穿著長袖、發熱衣，搭配羽絨外套、圍巾、口罩、手套及毛帽。
◾強烈大陸冷氣團時：長袖、發熱衣、厚外套與圍巾。
◾大陸冷氣團或東北季風時：建議以長袖搭配防風外套或是發熱衣應對。
注意低溫猝死風險！4招防冬天降溫死亡危機
心臟內科醫師劉中平示警，低溫會使血管收縮、阻力增加，身體為了保護重要器官，會犧牲四肢血液供應，讓溫熱血液停留在內臟。
這會導致血壓上升、血小板活性提高及血液濃稠度增加，進而容易產生「血栓」，這正是冬天中風與猝死患者較多的主因。
以下4點正確保暖防護措施務必牢記：
1、晨起保暖：起床時不要急忙離開被窩，應先在被子裡活動身體，避免過大溫差導致血管急遽收縮。
2、洗澡後速穿衣：洗完熱水澡後，應趁身體溫暖時儘速穿衣，避免直接接觸冷空氣造成負荷過大。
3、肢端保暖：外出建議穿著可覆蓋到小腿肚的長襪，並佩戴帽子、口罩與圍巾保護頭部與呼吸道。
4、監測前兆：若出現「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈」，或腦中風徵兆（無法做好微笑、舉手、說你好），應記下時間並於3小時內就醫。
資料來源：氣象專家吳德榮、中央氣象署
