去（2025）年12月19日，張文在北捷台北車站及中山商圈隨機攻擊，不只多人傷亡，後續更引發一連串的「模仿犯」效應。其中一起便發生於北捷案隔日，新北市蘆洲區捷運三民高中站外，一名男子在捷運出口高喊「我有槍」，造成現場民眾恐慌。警方到場盤查時，男子激烈反抗並造成員警受傷，新北地檢署認定其行為已危害公共安全，聲請羈押獲准後，近日偵結提起公訴。警方指出，案發於去年12月20日上午10時40分許，巡邏員警行經捷運三民高中站出口時，發現35歲邱姓男子舉止異常，遂上前進行盤查。不料邱男情緒突然失控，不僅當場咆哮叫囂，還高聲喊出「我有槍」等語，導致周遭民眾驚慌閃避，現場氣氛一度緊繃。員警試圖安撫並依法處理時，邱男仍持續情緒激動，甚至徒手企圖搶奪警棍，並對員警出言辱罵、威脅提告。警方見狀立即採取強制措施，合力將邱男壓制逮捕，經現場檢視，並未發現任何槍枝或危險物品。警方處理過程中，一名陳姓員警因拉扯受傷，造成左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，經送醫治療後並無大礙。由於案發前一晚北捷才剛發生隨機攻擊事件，警方認為相關行為對社會秩序與公共安全衝擊甚鉅，隨即依恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，將邱男移送新北地檢署偵辦。新北地檢署指出，邱男在捷運站出口公開高喊「我有槍」，已足以引發一般大眾恐懼，並在警方依法執行職務時以徒手方式攻擊員警，行為已構成對公共安全的嚴重威脅。檢察官訊問後，認定邱男涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，先前已向法院聲請羈押獲准，近日偵查終結，依法提起公訴。