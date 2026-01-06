台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI 金色三麥」成立20年，近日執行長葉冠廷在社群平台Threads分享品牌蜂蜜啤酒成功進駐日本伊勢丹百貨，卻因為產品價格在日本每瓶為549日圓（含稅），換算成新台幣約110元，比起台灣通路每瓶125元還要便宜，讓網友們瞬間炸鍋，紛紛留言表達不滿。金色三麥對此發佈聲明，提到549日圓為優惠價，且因為2021至今匯率變動，換算之後產生價格的落差；再加上稅制層面的影響，而有不同的價格。
金色三麥執行長葉冠廷原本於Threads上貼文，寫到「這份驕傲屬於台灣」，原本感性訴求能將在地產品推廣到國際，卻被眼尖網友發現，在日本販售的蜂蜜啤酒照片中標示的售價為每瓶549日圓（含稅），換算成新台幣約110元，相較之下，台灣通路單瓶售價約125元，出現明顯價差。
此事瞬間延燒，網友們紛紛上該則貼文留言表達怒火：「台灣買的比較貴，洗勒哈囉」、「台灣人真盤」、「啤酒稅1公升26元，一瓶350ml酒稅約9元，就算退一步來講，送去日本的物流成本=台灣的物流成本好了，所以日本的定價應該是125-9=109？」、「日本人的勞工薪資肯定比台灣低很多吧，不然怎麼可能加上貨運成本還賣得比台灣便宜？哈哈台灣又贏」。
執行長親上火線 仍無法澆熄怒火
「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷也親上火線解釋，提到日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜。」他並指出：「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」可惜依舊無法澆熄網友們的怒火。
金色三麥：549日圓為優惠價
今（6）日下午，金色三麥也發布最新聲明，提到金色三麥於2021年進駐日本伊勢丹百貨，期望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，當時日本市場剛上架時為589日圓，之後優惠價為549日圓，通路不定期有優惠價格。
匯率近幾年下降加上稅制影響 導致兩地售價不同
然而，近五年間日圓兌台幣持續走貶，累積貶值幅度約23%。以匯率換算為例，2021年日圓兌台幣約為0.25，因此549日圓大約折合新台幣是137元；隨著匯率變動，價格在換算後產生了落差。
三色三麥也提出稅制層面的影響：「產品出口時可依法辦理台灣端相關稅負的退稅作業；而於日本當地販售，則須依日本法規繳納酒類稅與消費稅。另日本對進口啤酒採行零關稅政策。」因上述制度差異，連同匯率與通路結構因素，而影響不同市場而有不同的售價。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
執行長親上火線 仍無法澆熄怒火
「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷也親上火線解釋，提到日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜。」他並指出：「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」可惜依舊無法澆熄網友們的怒火。
金色三麥：549日圓為優惠價
今（6）日下午，金色三麥也發布最新聲明，提到金色三麥於2021年進駐日本伊勢丹百貨，期望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，當時日本市場剛上架時為589日圓，之後優惠價為549日圓，通路不定期有優惠價格。
匯率近幾年下降加上稅制影響 導致兩地售價不同
然而，近五年間日圓兌台幣持續走貶，累積貶值幅度約23%。以匯率換算為例，2021年日圓兌台幣約為0.25，因此549日圓大約折合新台幣是137元；隨著匯率變動，價格在換算後產生了落差。
三色三麥也提出稅制層面的影響：「產品出口時可依法辦理台灣端相關稅負的退稅作業；而於日本當地販售，則須依日本法規繳納酒類稅與消費稅。另日本對進口啤酒採行零關稅政策。」因上述制度差異，連同匯率與通路結構因素，而影響不同市場而有不同的售價。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！