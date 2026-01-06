我是廣告 請繼續往下閱讀

一名年僅23歲、活躍於國際影展的新銳中國女導演，近日在柬埔寨金邊發生墮樓意外身亡，消息傳出後震驚電影圈。警方證實，該名女子送醫搶救多日後，於今年1月2日宣告不治，家屬已趕赴當地處理後續事宜，案件目前仍在調查中。根據《柬中時報》報導，死者為中國籍導演賴宇晴，2024年赴柬埔寨與友人合作拍攝短劇與影像作品。警方指出，事故發生於去年12月30日凌晨，她在金邊一處民宅因不明原因自高處墮下，隨即被送往醫院救治，但因頭部及身體多處重創，最終仍回天乏術。警方調查顯示，事發地點為一棟多層住宅，底層為房東自住空間，其餘樓層對外出租。案發當晚，屋內除死者外，尚有一名印度籍男子與一名中國籍女子居住於同層，另有一名法國籍男子承租樓上空間。三人事後皆被警方帶回協助釐清案情。閉路電視畫面成為重要關鍵證據之一。警方指出，畫面顯示案發前一晚，死者曾與法國籍男子一同進入屋內，其後於凌晨時段，監視器錄下樓上有人交談聲，隨後即發生墮樓事件。警方亦在現場欄杆處採集到指紋，作為後續鑑識比對之用。賴宇晴在電影界備受矚目，其首部長片《潮汐低語（Whisperings of the Moon）》曾入圍第30屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，作品亦曾獲多倫多國際電影節、BFI Flare及聖丹斯Ignite等平台肯定。她長期往返紐約、洛杉磯與多倫多求學與創作，被視為極具潛力的新生代導演。目前，賴宇晴父親已自中國抵達柬埔寨，配合警方完成相關程序。他向警方表示，對女兒在海外的實際生活狀況所知有限。事件發生後，不少影視工作者在社群平台表達哀悼，也再次引發外界對年輕創作者海外工作安全與心理支持議題的關注。