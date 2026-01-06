我是廣告 請繼續往下閱讀

上市電源廠立德電子（3058）爆發高層涉案盜賣持股案。前包姓總經理及吳姓女主管，涉嫌於2023年至2024年間，未經授權擅自處分公司持有之上市櫃公司股票，合計盜賣約1,450萬股，造成公司損失初估逾7,000萬元。檢調獲報後，今（6）日發動大規模搜索行動，全案朝違反《證券交易法》特別背信等罪嫌方向偵辦。立德電子成立於1970年，2002年掛牌上市，營運據點遍及台灣、中國、日本及美國，主要從事電源供應器、變壓器與轉換器等產品研發與製造。該案源於公司於2025年4月召開重大訊息說明記者會，主動揭露內部控制出現重大缺失。公司指出，簽證會計師查核113年度財報時，發現未上市櫃公司持股短少950萬股，相關股款達1億餘元。經內部清查後，確認有高階經理人於2024年間私自處分股票，並涉及款項未入帳、部分資金未即時收回等情形。立德進一步追查後，又發現早於2023年間，另有約500萬股持股遭盜賣，金額約7,000萬餘元。據了解，時任包姓總經理與吳姓女財務主管涉有重嫌。事後，包男已將其中1億餘元匯回公司帳戶，兩人則遭公司調離主管職務，並各記二大過處分。台北地檢署今日指揮調查局台北市調處，兵分12路搜索包男、其父親（亦為立德現任董事長）、吳女等10人之住居所及公司等地，並通知相關被告到案說明。檢方將釐清資金流向與內控責任歸屬，涉案人員預計晚間陸續移送北檢複訊。