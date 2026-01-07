入冬首波冷氣團來襲，全台氣溫驟降，台灣本島清晨平地低溫可能跌破5度。面對濕冷的天氣，如何有效保暖又不顯臃腫，本篇保暖指南彙整了從穿搭、挑選外套、使用暖暖包到睡眠蓋被的5大實用訣竅，讓你輕鬆抵禦寒流。

一、保暖外套怎麼挑？掌握5大原則

面對多變的台灣氣候，挑選一件適合自己的保暖外套至關重要。以下5大挑選原則，幫助你找到機能與時尚兼具的單品。

  1. 首重防風功能：台灣秋冬風大，尤其是機車族，長時間吹風會冷到骨子裡。建議選擇表層面料密度高、不透風或內附防風層的材質。
     
  2. 基本防潑水：台灣氣候不穩定，常有突如其來的降雨。具備防潑水功能的外套即使在沒帶傘時，也能暫時抵擋輕微雨水，避免淋濕受涼。
     
  3. 方便收納好攜帶：山區或早晚溫差大時，外套若能輕巧收納，更方便隨氣溫穿脫。
     
  4. 容易穿搭有型：選擇具備時髦設計的款式，或利用束起腳踝、抓出腰身等技巧改善線條，能避免穿得太過厚重臃腫。
     
  5. 可機洗、易保養：選擇可用洗衣機清洗的材質，能省去送洗麻煩，讓保暖單品更長壽耐穿。
▲寒流來襲外套需求爆發，ONE BOY門市機能外套整齊陳列，多款防風、防潑水與智能升溫外套一字排開，成為消費者入冬挑選禦寒裝備的熱門焦點。（圖／記者朱永強攝）
▲外套是否具有防風效果，是保暖關鍵之一。（圖／記者朱永強攝）
二、玉米式穿搭vs.洋蔥式穿搭：哪種更暖？

過去流行的「洋蔥式穿搭」雖然方便調節體溫，但往往因為穿得件數過多，顯得臃腫且活動不便。「玉米式穿搭」則被公認為更實用的選擇。

  • 玉米式穿搭法：內層穿著確保體溫的發熱衣或刷毛內搭，外層覆蓋一件蓄熱性強、且兼具防風防潑水的機能外套，中間最多加一層保暖背心即可。
     
  • 羽絨外套的小祕密：日本節目實測發現，羽絨外套內搭「薄上衣」其實比厚毛衣更暖。這是因為羽絨需要感應人體溫度來形成空氣層儲存熱量，厚衣服反而會阻斷體溫傳導。
▲秋冬首波冷氣團全台有感！低溫天氣來襲，推薦防風、防撥水等5大原則挑選適合的「保暖外套」。換季常見的洋蔥式穿搭逐漸退燒，最新「玉米式穿搭」實用保暖不臃腫。（圖／UNIQLO提供）
▲換季常見的洋蔥式穿搭逐漸退燒，「玉米式穿搭」實用保暖不臃腫。（圖／UNIQLO提供）
三、暖暖包握在手心太可惜！「貼對3部位」全身秒熱

暖暖包是許多人的救星，但只握在手中保暖效果有限。中醫師陳梓頤建議將暖暖包貼在以下3個關鍵穴位，能像打開全身暖氣開關一樣迅速變暖。

  1. 脖子後方「大椎穴」：位於低頭時後頸最突起處下方的凹陷處。溫暖此穴能提升背部陽氣，促進全身血液循環。
     
  2. 肚臍下方「關元穴」：即丹田位置。溫暖此穴有助於提升元氣，對女性而言還能緩解生理痛。
     
  3. 背後腰際「命門穴」：位於背後正中線上與肚臍相對的位置。溫暖此處能加強下肢溫暖並促進腎臟陽氣。
⚠️安全提醒：使用貼式暖暖包務必「隔著衣物」使用，避免直接接觸皮膚造成低溫燙傷，且建議每次貼敷時間不超過10分鐘。

▲暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。（圖／記者周淑萍攝）
▲暖暖包若想「暫停」發熱，可以先放入夾鏈袋。（圖／記者周淑萍攝）
四、睡眠不再腳發冰，「三明治蓋被法」原理大公開

冬天入睡時，若蓋錯被子反而會越睡越冷。日本睡眠專家推崇「三明治蓋被法」，保暖效果最佳。

  • 底層：在床舖上鋪一層毛毯（墊在身體下方）。
     
  • 中層：人躺在毛毯上。
     
  • 頂層：蓋上羽絨被。
專家解釋，羽絨被直接接觸身體（或僅隔薄衣）保暖度最好，因為能更直接感應體溫。若在羽絨被外再加一層毛毯，能更有效地鎖住熱度，形成溫暖的循環。

▲中山明峰醫師表示羽絨被需要感受人體溫度才會變熱，因此最好直接與人體接觸，而最保暖的方式是在床上舖毛毯，身上蓋羽絨被，保溫效果最佳。（示意圖／翻攝自tokai-tv）
▲先將毛毯鋪在床上，躺上床後再蓋羽絨被，保暖效果最佳，俗稱「三明治蓋被法」。 （示意圖／翻攝自tokai-tv）
五、機車族禦寒重點：網友認證的「便宜神物」

台灣廣大的機車通勤族在寒流期間最受考驗。除了全罩式安全帽、手套、圍巾是必備全副武裝外，網友在PTT熱烈討論出一項「禦寒神器」：雨衣。

兩件式雨衣具有極強的防風與防水性能，保暖抗寒效果甚至被網友認證「強過羽絨衣」，只要恥力足夠，是極佳的阻隔冷風工具。若不想穿雨衣，可以採取「一般外套外層加罩一件防風外套」的搭法，重點在於徹底阻斷冷風直竄。

▲近日受到寒流影響，全台溫度大幅下降，不少人都開啟家中的保暖電器。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲機車族公認雨衣保暖抗寒的效果「強過羽絨衣」。（示意圖／NOWNEWS資料圖片）
