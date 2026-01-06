Google Chrome瀏覽器市佔率高，但容易佔據肥大記憶體空間，導致開啟多個分頁或擴充功能時，網頁加載卡頓、甚至直接當機，如果覺得使用Chrome有點卡卡的，外媒BGR分享透過簡單的設定調整，就能解決Chrome變慢的困擾。
1.停用或移除吃資源的擴充功能
有用戶安裝廣告攔截器、比價工具或密碼管理器，這些擴充功能即便沒在使用，也往往會在背景持續運作，掃描頁面上的每個元素，導致記憶體被大量佔用。若同時開啟10個分頁，這些程式就會同時掃描 10 次，拖累效能。
解法：在擴充功能(連結可直接點)，檢查並移除不常用的擴充功能。
2.定期清除快取資料
Chrome的瀏覽器快取功能會將圖片、網址存入硬碟以加速下次開啟網站的速度，但隨著時間推移，這些檔案可能從幾MB暴增至數GB，反而拖慢速度，特別是使用傳統硬碟的電腦感受更明顯。
解法：定期清除快取圖片和文件。雖然這會導致部分網站需重新登入，但能清除潛在的損壞檔案，確保瀏覽器運作流暢。
3.檢查「記憶體洩漏」並重啟
如果明明沒開新分頁，Chrome 的記憶體佔用量卻在幾小時內從2GB飆升到 4GB，這可能是遇到了記憶體洩漏問題，即程式執行完任務後未正確釋放記憶體。
解法：最直接的方式則是重新啟動瀏覽器，強制釋放空間。
4.揪出並關閉耗能分頁
Chrome 將每個分頁視為獨立程式以維持穩定性，但這也導致記憶體消耗大增。像 Netflix 或 YouTube 這類串流影音網站，即便按了暫停，後台仍持續運作消耗資源。
解法：開啟Chrome設定中的效能選項啟用記憶體節省模式，讓閒置分頁自動休眠。同時，應將想稍後閱讀的網頁加入書籤並關閉分頁，避免數十個分頁同時掛在背景。
5.視情況關閉硬體加速
硬體加速原本是讓Chrome 利用顯示卡來處理影片和動畫，減輕 CPU 負擔。然而，若用戶的GPU驅動程式未更新，反而會造成相容性問題，導致網頁滾動卡頓或影像顯示異常。
解法：可嘗試在設定中關閉硬體加速。但要注意，這會將負載轉回CPU，可能會加速筆電耗電。
資料來源：BGR、Google
