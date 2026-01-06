國民黨榮譽主席連戰次子連勝武和老婆、華航空姐出身的路永佳結婚15年，育有1子2女，路永佳近來活躍社群媒體，內容有分享日常生活、宣傳公益活動等，也偶爾會自揭外界好奇的豪門私事。路永佳日前透露，自己有滿人血統，外公是正藍旗出身，因此從小就有「格格」的暱稱，不過如今的她已經是「走過時間、站得住氣場的皇后」。
路永佳外公正藍旗出身 她從「格格」熬成「皇后」
路永佳元旦在臉書發文，罕見公開自己的身世，「其實我有滿人血統，很多親近的人都知道，我的外公是正藍旗出身，所以從小我就有個『格格』的小稱呼」，配圖是她到北京紫禁城旅遊，穿上旗服拍攝的寫真照，照片中的她，端莊氣質藏不住。
小名叫「格格」，路永佳坦言曾經也想過詮釋「格格」的角色，然而，她笑說：「但歲月與狀態都在提醒我——現在更適合的，是屬於自己的位置。不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后。」
貼文曝光後，網友留言：「很適合古裝耶」、「很有格格娘娘的味道呢」、「超美的，氣場十足」、「確實有穿越感」、「的確充滿貴族的氣息」、「根本就是劇照！」有人喊「皇后娘娘吉祥」，路永佳回覆：「其實都是跪出來的。」
沒去連戰壽宴被傳婚變 路永佳：當然沒有離婚
連戰2024年8月和太太連方瑀擺宴慶祝60年鑽石婚，以及連戰88歲生日，不過現場卻不見二媳婦路永佳的身影，外界因此臆測，路永佳和連勝武的婚姻是否亮紅燈，對此，路永佳前年10月在社群平台透過影片回應：「當然是沒有（離婚）！」
至於公公連戰大壽當天為什麼沒到場？路永佳解釋：「那時候人在大陸，上台大EMBA復旦班課程，沒有到...不代表離婚！」
資料來源：路永佳IG
