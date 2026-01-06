我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國防部送立院專案報告寫「無」 ，引發爭議。（圖／徐巧芯辦公室提供）

立法院外交及國防委員會8日將進行「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告。不料，國民黨立委徐巧芯今（6）日卻踢爆，該專報內容，竟然全被標上「無」、「密」字眼，讓他不禁反問，是我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？直呼國防部的做法太白痴了。對此，國防部表示，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。徐巧芯指出，專報內容按照最新的「指令」，每一段都要寫【無】或【密】，讓他直呼但這實在太白痴了，如果寫了【密】，那我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？民眾黨立委林憶君則指出，依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年。但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？，這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」，對於執政黨的這個新規定，林憶君甚至質疑，請問到底誰才是「中共同路人」？她質疑國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」、甚至是「愚蠢至極」。國防部今(6)日表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。國防部指出，自國家機密保護法施行迄今，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。國防部進一步說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。