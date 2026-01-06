我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲日前赴立法院拜會朝野黨團，民進黨團總召柯建銘則當面請託、幫忙處理總預算案，外界推測是綠白合契機；對此，資深媒體人陳敏鳳今（6）日直言，就看柯文哲要提出什麼條件。陳敏鳳今在《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時。康仁俊指出，柯文哲日前赴立法院與柯建銘會面，特別關起門來談事情，白委黃國昌、陳昭姿被晾在一邊；陳敏鳳回應，這就有鬼，講的一定不是代理孕母的議題；康仁俊提問，綠白會合嗎？陳敏鳳表示，司法上很難，大家很容易看出來，就看柯文哲要提出什麼條件。康仁俊追問，柯建銘當時就拿總預算出來說，民眾黨有可能答應嗎？陳敏鳳認為，要看條件有無換成功，若現在去說京華城的案子，太過於明目張膽，甚至產生期約的問題，「我覺得柯文哲想的就是這些！」康仁俊則說，如果立法院民眾黨團沒有讓步的空間，柯文哲沒有其他的地方能與民進黨談，因為選舉沒有綠白合作的空間，唯一只有在立法院裡面，透過法案上才有可能。