爭取國民黨提名台中市長的立委楊瓊瓔，今（6）日到沙鹿菜市場拜票掃街，立委顏寬恒全程陪同，顏寬恒尊稱楊瓊瓔為「阿姑」，感謝他在自己沒當立委的那4年，協助海線地區許多建設與地方協調事務；楊瓊瓔稱讚顏清標父子2代傳承為地方服務，並讚顏寬恒減重成功後越來越帥。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選下屆台中市長，江啟臣昨天跑到雲林，由立委張嘉郡陪同考察雲林廚餘去化廠，為台中的廚餘去處找解方。楊瓊瓔今（6）天回到出生地沙鹿區，到熟悉的菜市場掃街，顏寬恒昨天得知此事，特別從台北趕回選區全程陪同，向攤商與採買的民眾懇請支持楊瓊瓔。顏寬恒說，他很早以前便認識楊瓊瓔，一直稱她「阿姑」，之前他有段時間不在立法院，很多鄉親請託的地方建設，都是拜託「阿姑」協助，自己感激在心頭，楊瓊瓔在沙鹿出生、成長，從年輕擔任省議員與立委至今，從政超過30年，之前沙鹿市場淹水，楊瓊瓔也協助治水建設。楊瓊瓔則說，自己從省議員時期和顏清標當同事，與盧秀燕等3人合力爭取南山截水溝50億元經費，根本解決沙鹿淹水問題，30幾年來看見顏家立委父子兩代傳承為地方服務，非常感動，還稱顏寬恒「減肥後更帥啦」！