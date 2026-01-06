我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普3日下令美軍突襲委內瑞拉，逮捕被通緝多項罪名的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將他帶回美國受審，這場突襲行動震撼全球，在行動前消息保密完善。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）坦言，周六的行動有媒體事先知情，但考量美軍官兵的人身安全，決定保密，他也對此表示感謝。根據美國廣播公司(ABC)報導，盧比歐在《這一週》（This Week）節目中表示，政府事前對國會隱瞞了任務資訊，是因為消息會洩露，就是這麼簡單。但他強調，主要原因仍是為了維護行動安全。盧比歐坦言，一些媒體機構在事前已經收到消息，知道行動即將發生，並基於同樣的原因保持沉默。他感謝媒體這麼做，否則可能會造成人員傷亡，包括美國人的性命。美國新聞網站《Semafor》援引知悉政府與新聞機構的消息人士指出，《紐約時報》和《華盛頓郵報》兩家媒體都提前得知了這次突襲行動，但為了避免危及美國軍事人員而延後了報導。兩家媒體的代表對此並未證實也拒絕評論。馬里蘭大學教授、曾長期擔任《華盛頓郵報》國家安全記者的普里斯特（Dana Priest）表示，基於這種原因而不事先報導計劃任務的訊息，對新聞機構來說是慣例，即使在行動發生後，《華郵》也會詢問政府官員，披露某些細節是否會危及人員安全。美國廣播公司指出，盧比歐這番表態格外引人關注，因為國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前才以「不信任記者能負責任地處理敏感資訊」為由，對五角大廈的記者實施限制性採訪規定，多數主流新聞機構寧願撤走在五角大廈的駐點。普里斯特說，許多報導軍事與國家安全的主流記者在處理敏感問題方面有豐富經驗。但她也強調，報導「可能置人於險境的資訊」與報導「可能讓政府難堪的資訊」之間是有區別的。