藝人李威夫妻、佛學作家王薀（本名王江鎮）等13人涉及的台北市精舍女信徒命案，今天再度開庭審理，，為何王江鎮不行？難道只因為他有錢就得繼續羈押？還質疑法官是在幫助檢察官。王江鎮今日先以證人身分接受交互詰問，提及自己從並詢問王江鎮的最高學歷，王江鎮回答高中開始研究佛學與武術。檢察官再問，18歲之後靠什麼維生？王江鎮說做過汽車、房產、保險業務。王江鎮提到學佛以後，受到不丹認證他為仁波切、堪布（佛學博士），檢察官一時不解勘布的意義，特地請王江鎮解釋，聽完後承認自己佛學造詣不深，但想知道檢察官引用李威的證詞「」王江鎮卻說「」，檢察官再問王江鎮？他說，檢察官感到詫異，馬上追問「」王江鎮說不是，但他沒辦法在這麼多人面前說自己能否透視一個人的身體，「我不便回答你」。除了將法庭暫當「佛學講堂」，這件牽涉13名被告的命案今日開庭卻出現兩段爆笑場景，檢察官詢問，為何發現被害人不對勁會想餵她吃？王江鎮說，這是，很多人會送、網路也買得到，通常感冒會吃。王金鎮接著補充，，檢察官馬上回他「」引發旁聽席一陣笑聲。另一段令人噴飯的攻防，則是檢察官引用王江鎮偵查筆錄，提到吳慧珠、李淵源、姜芃妤（推車運屍三人組）決定做什麼他都不知道，這三人與死者沒有糾紛，平常蠻好的，但王江鎮現在卻說很多人跟死者不合，像是吳慧珠和姜芃妤；，又引發哄堂大笑。檢辯雙方都著重前年（2024）7月23日深夜到7月24日凌晨在水月草堂的事發經過，王江鎮回憶，他曾看到吳慧珠從蔡姓女子後面單手拉衣領，往門口拖行，，這樣很奇怪。王江鎮說，當天他得知蔡姓女子出事，有說趕快叫救護車，群組要趕快發動起來，大家是老學生知道怎麼處理，都4、50歲的人了，「」。檢察官詢問，「有沒有人請示你叫救護車？」王江鎮說沒有人「親自跟我講」，但檢方想了解，到底有什麼原因要一直「研討」被害者？王江鎮說，被害人與吳慧珠不合10幾年，檢察官追問能舉出例子嗎？，聽了王江鎮的答案，檢察官覺得都不具體，直接問王江鎮是否跟前妻離婚的財產糾紛才是導火線，不過王江鎮答「對不起，檢察官不是這樣」。王江鎮表示，；蔡姓女子對於他離婚的財產分配有說謊，講過幾次數字不太對，卻沒有因為算錯錢的差額而覺得態度要更好，「」，他真的不在意這些錢。檢察官質疑，是否有打算把官司拖久一點、多賺利息，卻因為被害人算錯而少拿？王江鎮仍撇清並非如此，因為「你們自己看、相信你們」。王江鎮結束作證後恢復被告身分，委任律師隨即聲請交保，強調；律師補充，王江鎮可接受「三限」（限制住居、限制出海、限制出境），，是否科技監控由法院決定。蒞庭檢查官表示，並非身上扣到2千萬就有逃亡之虞，而是考慮逃亡意願及能力，死者的姐姐批評被告都在誣衊妹妹，她身體有狀況看得出來卻說成她在裝；爸爸這一年來每天想妹妹想到睡不著覺，今天早上還跌倒，家裡害怕王江鎮交保出來，他們知道家裡住哪，也曾打電話騷擾，所以希望王江鎮繼續羈押。