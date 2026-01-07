我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳山車站南側曹謹路開通工程已在114年10月底正式完工通車，改善鳳山車站周邊交通瓶頸，健全人行空間，並形塑鳳山地區嶄新的城市門戶意象。（圖／高雄市政府提供）

▲副市長林欽榮率市府團隊前往視察第85期重劃區曹謹路打通工程。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府推動鳳山地區都市轉型再完成重要進展。鳳山車站所在的第85期市地重劃區曹謹路打通工程，已於114年10月底如期完工通車，正式串聯曹公路、和平路與五權路，全面改善鳳山車站周邊臨停接送與交通瓶頸等問題，同時健全人行空間，形塑鳳山嶄新的城市門戶意象。第85期市地重劃區位於鳳山車站南側，為連結舊城區與新興發展區的重要節點。本案係配合行政院核定之「鳳山地區鐵路地下化工程」推動，依都市計畫規定採市地重劃方式整體開發，透過土地整合，同步導入交通改善與公共設施建設，逐步形塑宜居、宜行的現代化都市空間。高市府地政局表示，曹謹路打通工程位於第85期公辦市地重劃區內，全長約280公尺、寬約15公尺，工程內容包含道路側溝、道路鋪面、人行步道銜接介面，以及與鐵道局鳳山車站廣場出入口之銜接調整。曹謹路南北兩側同步設置人行道與導盲磚，完整串聯車站與周邊商圈步行動線，提供民眾安全、舒適的步行環境。地政局指出，工程施工期間面臨營建缺工、場區狹窄及動線複雜等多項挑戰，市府施工團隊仍積極協調鐵道局、交通局、工務局等相關機關，克服各項困難，使工程進度一度超前，最終如期完成並順利通車。其中，鳳山車站廣場與曹謹路銜接區涉及鐵路用地與既有設施遷移，難度極高。經多次會勘與跨局處協調，最終在工期內完成連通與調整，確保通車品質與行人安全。地政局進一步表示，第85期市地重劃區總面積約7.96公頃，其中公共設施用地約2.79公頃，包含道路、廣場與綠地等，透過合理配置公共設施與建築用地，兼顧原土地所有權人權益與都市發展需求。曹謹路的順利通車，不僅是第85期市地重劃的重要里程碑，更象徵鳳山地區在鐵路地下化後，持續朝向城市更新、產業動能與生活機能全面升級邁進，逐步形塑宜居、宜行的現代化城市願景，開啟鳳山嶄新的發展篇章。(高雄市政府廣告)