▲內政部拜會新北市府！侯友宜：市府配合中央政策 攜手推動社會住宅（圖／新北市政府）

新北市長侯友宜今日與內政部長劉世芳，針對社會住宅興辦、開發區社宅用地留設、包租代管及租金補貼等核心住宅政策進行交流。新北市府強調，市府與中央合作的社宅計畫已進入實質興建階段，未來將持續配合中央政策，透過多元化工具擴大供給量能，並呼籲中央針對整體開發區的社宅比例與財源配套建立明確機制，確保政策能長期推動，落實居住正義。數據方面，新北市府展現積極成果，目前採「社宅、租金補貼、包租代管」三軌並進。新北市自行興辦的社宅包含已完工、興建中及規劃中總計達20116戶，若加上中央於境內預計興辦的14991戶，整體供給量將攀升至約3.5萬戶。此外，新北租金補貼已核定13.8萬戶，包租代管累計媒合約4.2萬戶，穩定提供市民可負擔的居住選擇，逐步完善租屋公共支持網。除了住宅政策，侯友宜向內政部提案，爭取加速審議多項攸關城市發展的都市計畫案件。包含板橋浮洲、新店F單元、擴大三重與五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等指標性計畫。市府盼中央能儘早通過審查，以利地方推動公共建設與產業升級，完善整體都市機能。侯友宜表示，地方將全力配合中央政策，但也期待政策方向能更趨穩定明確，讓地方政府依循推動，創造中央與地方雙贏。