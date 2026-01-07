我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第107期重劃區總面積約3.76公頃，範圍北至大順一路，南以民族一路373巷為界，東至民族一路，西以河堤南路為界。（圖／高雄市政府新聞局提供）

市地重劃持續寫下城市嶄新篇章，三民區第107期原工業用地，經市地重劃後蛻變新生，如期完工的龍德東路，串聯博愛、自由、民族幹道，成為北高雄大順商圈東西向交通動脈，交通路網加乘周邊輕軌大眾運輸，促進北高雄通車效益，帶動生活機能蓬勃發展。第107期重劃區位處北高雄大順商圈東側、河堤社區南側、人口稠密的灣子內部落西側，透過都市計畫變更經兩級都市計會委員會審議通過，以公辦市地重劃方式活化低度利用的工業用地，並結合TOD帶動地方轉型發展，著手改變市容擴建交通路網。市府闢建長約350米、寬26米的龍德東路，通車啟用串接龍德新路及龍德新橋，打造出全新東西向道路，並將博愛路、自由路與民族路3條南北向的重要幹道串接成完整路網，提供在地公園休閒、停車使用及道路服務等地方基礎公共設施，改變舊有工業市容，提升交通運輸便利性，帶動周邊生活機能。地政局表示，第107期重劃區總面積約3.76公頃，範圍北至大順一路，南以民族一路373巷為界，東至民族一路，西以河堤南路為界，重劃後取得公園綠地等1.52公頃公設用地。其中道路、停車場及綠地等由地政局施作，公園則按市府團隊通力合作的精神，由工務局開闢，另區內2.24公頃商業土地，則作為未來發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及相關商業活動腹地，讓市地重劃帶動鄰近鄰里社區轉型，活絡地方發展。市地重劃推動區域蛻變新生、翻轉城市樣貌，隨著市政建設推展，市府加速都市整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，健全都市交通系統，讓高雄在市地重劃的打造下，展現城市的活力與容貌。