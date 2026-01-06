我是廣告 請繼續往下閱讀

台電今（6）日通過2位副總經理人事案，由現任會計處長王韻淳升任管理台電財會業務副總，並兼任會計處長，也是台電80年首位女副總。另外一位副總則由供電處長劉建勳升任，擔任供電業務副總，相關人事令將自7日起生效。日前分別掌管輸供電業務的副總經理許國隆，以及負責財務、會計業務的副總經理黃順義相繼退休，其職務由劉建勳與王韻淳接任。台電表示，台電公司設有八位副總經理，其中主管財會資源系統的副總經理，將由現任會計處長王韻淳升任，並兼任會計處長。王韻淳進入台電已逾30年，為會計處有史以來第二位女性處長，更為首位女性副總經理。而劉建勳則歷練多個重要單位，曾任系統規劃處，近年轉任供電處長，主要負責電力系統長期發展藍圖，以及輸、供電網絡的整體規劃，肩負確保台灣電網穩定運作的重任。