根據聯徵中心統計，2025年第2季全國平均房貸期數達317期，雖然比起前一季減少2期，不過整體房貸期數仍是居高不下，2023年同期全國平均房貸期數還在300期以下，但最新統計六都平均房貸期數皆超過26年， 30年期的房貸成為自用市場的主流產品。
新青安推升房貸期數 連續8季超過300期
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年房貸年期首度突破平均20年，30年期產品也逐漸普及，在新青安推出後改變更為顯著，2023年第三季新青安上路前一年平均房貸年期約293期，新青安上路後連續8季都超過300期。
最近一次統計雖然未再創新高，但申貸30年期房貸若年紀允許，在市場上已經成為常態，一方面現在首購比例高，另一方面房價上漲民眾透過拉長還款年限，降低每月負擔，有些則是手上多留些現金，投資其他金融資產。
資金環境不再寬鬆 寬限期要慎用
進一步分析區域數據，2025年全國第2季平均房貸期數為317期，2024年同期則是315期，整體變化不大，但呈現居高不下的樣貌。六都平均皆逾26年，台北市第二季平均313期，新北328期，桃園市332期，台中市324期，台南市327期，高雄市326期，多數區域房貸期數並未再創高。
曾敬德建議，除了拉長年期的狀況外，過去資金成本便宜，國人也習慣搭配使用寬限期，現在資金環境不再寬鬆，一方面寬限期申請或延長不像過去寬鬆，一方面想要使用寬限期而轉貸的房貸利率，也可能會比之前高，建議民眾要先做好財務規劃，避免寬限期到期後，開始償還本金後財務壓力驟增。
資料來源：聯徵中心、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
