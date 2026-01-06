我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴宇晴（如圖）上月30日於柬埔寨墜樓，本月2日因腦出血、肺部挫傷及脊椎骨折等不治身亡，享年23歲。（圖／翻攝自小紅書 ＠杍沐青年電影交流）

▲賴宇晴好友們發出聲明，「希望各位親友和社會各界給予必要的空間與尊重。」（圖／翻攝自小紅書 ＠杍沐青年電影交流）

中國女導演兼編劇賴宇晴上月30日於柬埔寨墜樓，本月2日宣告不治身亡，享年23歲，各界震驚不已，今（6）日事件露出曙光，死者頭部腦出血、肺部挫傷及脊椎骨折等，生前模樣不堪，當地警方從監視器畫面還原案發，2名在場友人接受調查偵訊中，而稍早賴宇晴友人發出聲明，悲痛喊：「怎麼可能是她？她一直是很積極、很開朗的人，不像會輕易放棄生命的那種性格！」賴宇晴近期赴柬埔寨拍攝短劇，怎料命喪當地，警方調閱監視器畫面，上月29日晚間11時22分，在一棟多國籍人士共同居住的民宅裡，一位法國籍男子返家開門，賴宇晴正站在屋外，隨後上樓入屋，此為她生前最後一次出現在畫面中，至30日凌晨0時30分許，監視器錄到樓上有交談聲，不久後賴宇晴就墜樓。賴宇晴事故點一樓為房東自住，二樓及三樓為出租房，眾人聽到驚呼聲出外查看，警方確認，案發時與死者相識的2名友人（印度男子及中國女子）在同一樓層，極有可能作為與賴宇晴生前互動的關鍵人物，警方更在案發現場欄桿上採集到指紋痕跡，因此將2人帶回刑事局偵訊，作為後續調查命案的重大線索。噩耗曝光後，賴宇晴的好友們發出聲明，反應都是「怎麼可能是她？」證實其墜樓離世，「目前，她身邊的家人和朋友都處於極度悲痛中。當地警方還在對事件展開更詳細的調查。我們作為她的朋友，懇請大家尊重賴宇晴和她的家人的意願，不信謠不傳謠，不猜測未經證實的事情。希望各位親友和社會各界給予必要的空間與尊重。」賴宇晴是一位充滿才華的導演、演員、編劇，和音樂人。她的一生很精彩，對待父母、朋友、工作夥伴，一直都充滿著愛和關心。她的電影作品《兩個太陽》、《愛是一本書》、《潮汐低語》都獲得了行業的高度認可。賴宇晴是一位勇敢、善良，永遠充滿著愛的女孩子。「謝謝大家對宇晴的關心，謝謝宇晴為這個世界留下的溫度。」