▲林襄經紀人莉奈親上火線說明雙方沒有不合。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

鬧翻與冷凍傳聞延燒 IG限動正面回應

▲有網友發現林襄近期曝光量變少。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

「7字闢謠」揭真實互動 粉絲解讀回歸理性

中職啦啦隊女神林襄近來被眼尖網友發現公開曝光與工作量似乎不如以往頻繁，隨即在網路上掀起各種猜測聲浪，部分傳言更直接點名她與經紀人莉奈之間疑似出現摩擦，甚至被指遭到「冷凍」，相關討論在社群平台快速擴散，讓林襄的近況再度成為焦點話題。對此，莉奈透過IG回應粉絲質疑，7字回應：「完全沒有怎麼了！」來破除粉絲之間疑慮。隨著討論熱度升高，不少網友開始將矛頭指向林襄與經紀人莉奈之間因為帳目問題，因而造成雙方關係生變，才導致工作安排出現變化，甚至有人揣測，林襄是否因內部問題影響後續發展，各種說法眾說紛紜，也讓外界對兩人實際互動狀況充滿好奇。面對外界議論，莉奈近日在IG限時動態開放網友問答，選擇正面迎戰傳聞，其中有粉絲直接詢問：「姐姐和林襄怎麼了？」希望能得到明確回應，對此莉奈並未閃躲，而是親自回覆，展現一貫直率作風，也讓外界得以一窺她對此事的態度。針對兩人是否鬧翻的質疑，莉奈簡短回應：「完全沒有怎麼了」，短短7字搭配笑哭表情符號，被視為最直接的闢謠說法，她同時強調相關情況其實在先前的說明中已有交代，並不存在外界所揣測的衝突或冷凍問題，更無奈表示偶爾有負面評論想打壓她們，直言：「我們習慣了！」這番回應曝光後，迅速被網友轉傳，引發新一波討論。莉奈的公開回應，也讓不少粉絲鬆了一口氣，認為傳聞可能只是外界過度解讀，部分支持者指出，藝人工作量本就會隨檔期、規劃有所調整，不應動輒聯想到人際衝突；也有人認為經紀人願意親自出面說明，本身就代表雙方關係並未失和，呼籲外界給予藝人更多空間，避免過度放大揣測。