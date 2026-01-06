我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多網友分享偶遇周渝民本尊的經驗，大讚男神私下非常有禮貌。（圖／NOWNEWS資料照）

▲F4朱孝天（左起）、周渝民、吳建豪、言承旭，合體全面復出破局。（圖／朱孝天微博）

元祖偶像男團F4成員言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民（仔仔）於千禧年後紅遍全亞洲，近來相隔12年合體回歸樂壇，不過朱孝天因為與牽線人相信音樂撕破臉，導致只有F3和阿信在線上活動。近日有粉絲爆料，曾經跟朱孝天本人要簽名，對方卻把她當空氣，周渝民見狀立刻問該粉絲：「我的簽名妳會想要嗎？」化解尷尬氣氛。一名網友在Threads發文分享，早年F4正當紅時，某次，自己的同事偶然遇到F4本人，不過她只想要朱孝天的簽名，沒想到，開口詢問後，朱孝天完全不理會自己的同事，還把她當空氣，讓同事相當尷尬，當下不知道該如何反應。這時，在朱孝天身旁的周渝民眼看該名粉絲不知所措的模樣，趕緊「救場」反問粉絲會不會想要他的簽名，粉絲一聽回覆「要要要」，周渝民便很熱情地幫同事簽名，「從此以後，我同事便轉成仔仔粉了，仔仔真的是一個EQ很好、很善良的大好人。」此外，還有網友附和，以前在知名連鎖速食店打工，遇過很多藝人，「最有禮貌的就是仔仔」，形容周渝民本人非常高，「他來多要餐具的時候，還彎腰說謝謝！！超級有禮貌」。也有網友分享，周渝民的女兒在她工作的學校就讀，「據說他（周渝民）出現在班級的露營活動，班上媽媽們整個瘋狂」。