▲前總統蔡英文參觀社宅 送這兩樣食物成焦點（圖／Threads:tsai_ingwen ）

全台首間專為警消同仁及其眷屬打造的社會住宅正式亮相，前總統蔡英文親自走訪位在新北市中和的保二安居社宅，不只全程參觀、細看裝潢，還因為太投入「逛到超時」，讓不少網友笑稱是「總統親自代驗屋」，蔡英文還特別帶了伴手禮葡萄及香菜餅乾來祝賀。蔡英文分享，早在社宅動工時就曾到場關心，如今完工、住戶陸續入住，她也再次前來見證成果。她形容，這裡家具、電器、寢具一應俱全，「什麼都不缺」，因此特別準備了入厝禮送給新房客，包括象徵圓滿祝福的12顆葡萄，以及話題十足的香菜餅乾，希望住戶能安居樂業、住得開心。香菜餅乾也引發網友討論，不少人紛紛留言「香菜餅乾要按爆愛心」、「我愛香菜」，但也有網友拿出蔡英文的名言反酸「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。另外，蔡英文也直呼，自己對室內裝修實在太有興趣，參觀時不自覺盯著裝潢細節看個不停，不小心超過原本安排的時間，並大方分享多張社宅房間美照，不少網友大讚「看起來比樣品屋還厲害」。保二安居社宅共有317戶，保留給警消同仁及其家屬，今年元旦起已有首批住戶入住，未來招商完成後，還將設置托嬰中心、幼兒園及老人日照中心，從幼兒到長者一併照顧，打造完整的生活支持圈。