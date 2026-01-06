我是廣告 請繼續往下閱讀

公益網紅賓賓哥（本名江建樺）因一起傷害案件遭雲林地檢署提起公訴，檢方指出，江建樺涉嫌於民國114年3月25日，因金錢糾紛與他人發生肢體衝突，過程中徒手毆打對方，導致對方受有下巴挫傷及左前臂擦挫傷等傷勢，涉犯刑法傷害罪。賓賓哥協助蘇姓個案，幫忙繳了3萬元房租給李姓房東，但事後卻得知李男收了善款，卻又持續向個案討錢，因而約定在3月25日協商，並全程開直播。雙方先爆發口角，後續賓賓哥要求工作人員將鏡頭移開，接著就出現疑似發生肢體衝突的聲音，還傳出水壺掉落聲響。根據起訴書內容，李男證稱賓賓哥因為金錢問題談不攏，用拳頭攻擊自己左臉頰靠近下巴，左前臂也被打，經醫院診斷為下巴挫傷、左前臂擦挫傷等，更出具診斷證明書、傷勢照片。李男並拿出賓賓哥直播影像為證據，可看到李男說「踢到鐵板」後，賓賓哥要求攝影者將鏡頭轉向等證據。檢方認定，江男於爭執過程中以徒手方式攻擊告訴人，造成其受傷，相關傷勢經醫院診斷證明，並有傷勢照片、影像資料及多名證人證述佐證，而後賓賓哥也在偵訊中認罪。雲林地檢署偵查終結，將賓賓哥依傷害罪提起公訴。