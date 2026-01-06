我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣，機車早已融入家庭日常。不僅是上下班通勤、家人接送、採買生活物資，更承載維繫家庭運作的效率與安全感。業者指出，對多數家庭而言，選擇機車不是性能競技，而是一門如何把日子過得更省力的學問。當全民生活型態持續變化，國民車被賦予的期待，早已超過速度與外型，而是能否真正理解使用者的務實需求。作為台灣國民車品牌SYM三陽，致力研發與時俱進的國民車，從顧客需求出發，用技術替生活減壓，創造顧客體驗價值。而這也正是全新迪爵125誕生的原點。業者指出，對多數國民車主而言，購車的考量非常務實，包含價格是否親民、油耗能不能長期負擔、品質是否穩定、空間是否實用、維修保養是否便利等。然而，綜觀市場現況，油耗、動力與成本之間，往往難以兼顧；若選擇省油，可能意味著起步乏力；追求動力，卻又讓油錢與支出成為壓力。三陽研究發展部主任林信昀指出，三陽長期深耕科技研發，率先將高階技術導入國民車市場；全新迪爵125搭載的「EnMIS雙火星塞異時點火系統」，結合高效能燃燒、極致散熱設計與最佳化動力輸出，成功打造出台灣第一台油耗突破六字頭的速克達。不同於過往「省油必犧牲動力」的刻板印象，全新迪爵125透過EnMIS科技，在極致省油的同時，動力更提升達9.3%，實現「省油又有力」的雙重優勢，加上日本京濱噴射系統的穩定品質，以及全台密集據點「一家買車、全國服務」的後援，讓消費者在日常使用上更加安心、省心，省去後續養車的麻煩。「六字頭油耗只是起點，我們真正關心的，是騎士在真實道路上的感受。實驗室可以控制條件，但現實中的騎行情境，每個人都不一樣。」林信昀強調，身高、體重、騎行習慣，甚至道路狀況，都會影響油耗與動力表現。因此，團隊進行超過半年的實地測試，反覆調整設定，只為找到最貼近多數使用者的平衡點。嚴謹確實的工程精神，在全新迪爵125的研發歷程充分體現。三陽研究發展部主任黃志偉回憶，三年前，三陽團隊進行了一次長距離極限的關鍵測試。當時車輛從台北港出發，一路南下，隨著里程不斷拉長，油量逐漸逼近極限，車騎最終從台北竟一路抵達萬巒，讓這項技術通過最真實的考驗。對三陽團隊而言，這不只是測試的成功，而是品牌堅持的確認—唯有經得起現實使用的技術，才值得交到消費者手中。而這份的工程成果，也讓三陽得以逐步導入更多車型，為更多家庭在不同生活階段都能享受到科技帶來的實際效益。無論是爸爸、媽媽，還是外送員、上班族，無論是家庭接送、通勤騎乘，或是需要長時間行駛的穩定耐用，三陽的每一款車型都能成為每個人日常出行的好夥伴，讓每個騎士都能享受到科技帶來的便利與機能性。更重要的是，三陽全新迪爵125致力節能與動力的平衡，讓節能減碳與社會責任落實在日常的每一段里程。黃志偉強調：「我們不浪費每一滴油。我們努力將油耗做到極致，不僅是對環境的負責，更是對下一代的承諾。」這樣的信念，讓節能不只是技術宣言，更是一種永續價值的實踐。