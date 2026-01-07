我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣政府集結公私部門力量傳遞溫暖。（圖／屏東縣府提供）

▲整合企業、公益團體與社會善心資源，讓資源能更精準回應弱勢家庭的實際需求。（圖／屏東縣府提供）

為讓弱勢家戶安心迎接農曆新年，屏東縣政府6日在縣府舉辦「115年春節送暖歲末關懷」活動，集結公私部門力量傳遞溫暖。縣長周春米親自頒發感謝狀，感謝各界善心人士與單位的熱心捐助。今年縣府攜手67個民間慈善團體，預計於春節前關懷全縣7,545戶低收入家庭，募集現金紅包754萬元、生活物資等值377萬元，並結合農糧署提供約84公噸糧食，將愛心送達屏東33鄉鎮市每一個需要的角落。活動中，周春米特別感謝長期支持春節送暖行動的夥伴，包括屏東都城隍廟、永揚消防安全設備股份有限公司董事長張來川、社團法人屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣同心聯誼慈善會、慧光得亞利企業社及劉宏輝大德，與縣府攜手關懷弱勢長達10年，為地方注入穩定而溫暖的社會支持力量。周春米表示，春節送暖活動已持續推動14年，縣府長期整合企業、公益團體與社會善心資源，讓援助更貼近弱勢家庭實際需求。今年在民間單位齊心投入下，整合逾千萬元現金與物資，並搭配穩定糧源，確保於農曆年前送達各低收入戶，讓民眾在歲末寒冬中感受社會關懷與祝福。同時，縣府宣布自115年1月起，多項社福補助開放線上申請，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，落實「用網路取代馬路」。另配合行政院政策，推動為期13個月的加發生活補助，符合資格者免申請，補助款將主動撥付。活動現場亦分享助學見證，展現社會扶助持續向前的力量。