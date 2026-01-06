我是廣告 請繼續往下閱讀

公務員年終獎金發放時間出爐！這天最高領2.5個月

獎金項目 發放標準 計算公式 備註 年終工作獎金 全體軍公教人員 1.5 個月 薪俸 固定發放 考績獎金（甲等） 表現優異者（約75%） 1 個月 薪俸 合計最高領 2.5 個月 考績獎金（乙等） 表現良好者 0.5 個月 薪俸 合計領 2 個月 考績獎金（丙等） 表現未達標者 不發放 僅領 1.5 個月 註：實際發放日期依行政院人事行政總處最終公告為準。 ▲軍公教人員有「年終工作獎金」以及「考績獎金」，兩者加起來最高能拿2.5個月。圖為戶政事務所職員。（示意圖／台中市民政局提供2025.3.27） 一般公司何時發？年終獎金扣稅標準看這裡

民間企業的發放時間較彈性，多數公司會選在 1 月底至 2 月初發放。但要特別注意，當獎金金額較高時，入袋金額會「縮水」。



依照最新的 年終獎金扣稅標準，只要單筆獎金金額超過 8萬8501 元（起扣點），公司依法必須先「預扣」5% 所得稅。



⦁ 舉例： 若年終領 10 萬元，入帳時會先扣 5000 元，實領 9萬5000 元。

⦁ 注意： 這筆錢不是不見，明年 5 月報稅時可抵稅或退稅。此外，若獎金超過投保薪資 4 倍，還需扣繳 2.11% 二代健保補充保費。



▲依規定，單筆獎金金額超過 8萬8501 元時，公司必須先預扣5% 所得稅，但報所得稅時可扣抵。（示意圖／記者朱永強攝） 過年前離職有年終嗎？關鍵在「這份文件」

每年 1 月也是轉職高峰，許多人都在問：過年前離職有年終嗎？ 這取決於你的勞動契約屬性：



⦁ 經常性給予（保障年薪）： 若合約明訂「保障年薪 14 個月」，則年終視為工資的一部分，即便離職，公司也應按比例發放。

⦁ 恩惠性給予（獎勵性質）： 若合約未註明，且公司工作規則寫著「發放時需在職」，那麼在發放日前離職，通常是領不到的。



為了保險起見，建議上班族確認 2026年終獎金入帳日 確實收到款項後，再提出離職申請，避免辛苦一整年的獎金泡湯。



▲軍公教人員年終+考績獎金計算方式一圖看懂，最高可領2.5個月。（圖／NOWNEWS整理、AI生成） 104招募管理



註：實際發放日期依行政院人事行政總處最終公告為準。民間企業的發放時間較彈性，多數公司會選在 1 月底至 2 月初發放。但要特別注意，當獎金金額較高時，入袋金額會「縮水」。依照最新的 年終獎金扣稅標準，只要若年終領 10 萬元，入帳時會先扣 5000 元，實領 9萬5000 元。這筆錢不是不見，。此外，每年 1 月也是轉職高峰，許多人都在問：過年前離職有年終嗎？ 這取決於你的勞動契約屬性：若合約明訂「保障年薪 14 個月」，則年終視為工資的一部分，即便離職，公司也應按比例發放。若合約未註明，且公司工作規則寫著「發放時需在職」，那麼在發放日前離職，通常是領不到的。為了保險起見，建議上班族確認 2026年終獎金入帳日 確實收到款項後，再提出離職申請，避免辛苦一整年的獎金泡湯。資料來源： 人事行政總處

2026 年農曆春節來得特別早，許多上班族與軍公教人員最關心的就是荷包何時能補血。到底 2026年終獎金入帳日 是哪一天？領超過多少金額要被扣稅？《NOWNEWS今日新聞》特別整理軍公教與一般企業的年終獎金、考績獎金發放懶人包，讓你一次看懂發放時間、計算公式與離職權益。預計於 2026 年 2 月 6 日（五） 入帳。年終 1.5 個月 + 考績 0.5~1 個月 = 最高 2.5 個月。單筆獎金超過 8萬8501 元，需預扣 5% 所得稅。若合約未保障年終，建議「錢入帳再提離職」。根據行政院規劃，軍公教人員年終獎金發放時間通常訂於春節前 10 天。2026 年除夕為 2 月 16 日，因此預計將於