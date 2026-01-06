我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮婭坦言因為老公在她結婚前給她滿滿安全感，因此最終決定嫁給他。（圖／翻攝自妮婭IG@niya840325）

Threads拋出感情靈魂提問 一句話給足安全感

拒絕排除另一半 長期一致才是關鍵

實況主妮婭過去曾與百萬YouTuber Joeman交往，2人在2023年對外宣布分手後各自展開新的人生篇章，妮婭在隔年答應男友求婚，並於2025年完成結婚登記，消息曝光後獲得粉絲與網友一致祝福，婚後生活低調卻穩定，她也時常透過社群平台分享日常點滴，展現截然不同於過往的踏實幸福感，今（6）日她在社群談到自己的婚姻生活，直言因為對方一句話讓她認定終身，直言：「安全感滿滿！」妮婭在Threads發文拋出一個關於感情價值觀的問題，主動詢問網友：「你／妳是在哪個瞬間，開始覺得這個人可以娶或嫁？」貼文一出引發大量共鳴與回應，她也同步分享自己的親身經歷，作為討論引子，她坦言自己在感情中屬於需要高度陪伴的一方，笑稱自己是「黏黏怪」，內心一直期待另一半能在社交與生活中，把彼此視為理所當然的存在。談到真正讓她下定決心走進婚姻的關鍵時刻，妮婭透露，全因老公的一句話與長期的實際行動，她表示每當朋友邀約聚會，老公的第一反應永遠是：「好啊，那我跟老婆一起。」不是敷衍帶過，而是自然而然把她納入生活安排中，更重要的是，這樣的回應多年來始終如一，從未因場合或對象不同而改變，讓她感受到被完整接納的安全感。妮婭也進一步分享，若遇到朋友特別註明「不要帶另一半」的聚會，老公並不會勉強參加，反而會直接選擇婉拒，而且過程中沒有任何不悅或遺憾，她指出老公認為自己「沒有任何不能讓另一半知道的事」，如果朋友真的有私密話題要談，平時私下溝通即可，沒必要刻意設計一場把伴侶排除在外的聚會。這樣「有妳才去」的相處模式，並非短暫表現，而是多年來始終如一的生活態度，妮婭感性表示，老公從未對她說過「因為大家都沒帶伴，所以妳不能來」這類的話，也從不讓她在關係中感到被比較或被犧牲，正是這種長期穩定、透明且尊重的互動方式，讓她在婚姻中始終感到安心，也成為她認定對方、走進婚姻的重要原因。