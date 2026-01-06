我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米基洛克近年來仍大都只能演出小規模製作的影片，雖然粉絲幫他募到欠房東的租金，他卻已經搬離住處。（圖／摘自IMDb）

房租糾紛成導火線 本人親上火線否認

▲《鋼鐵人2》飾演大反派的米基洛克，因欠房租5.9萬美元，被房東驅趕。（圖／摘自IMDb）

坦承困境但拒絕施捨 募資發起人身分成疑

在《鋼鐵人2》中飾演反派的好萊塢硬漢影星米基洛克，近日意外捲入一場募資爭議，有募資網站突然出現一項以他名義發起的活動，目標金額高達10萬美元，理由是協助他繳納積欠房租，引發外界關注與揣測，消息曝光後，不少影迷感到錯愕，也有人擔心這位資深演員是否真的陷入財務困境。對此，米基洛克也親上火線反駁自己募捐一事，並直言：「那樣太丟人了！」根據外媒報導，米基洛克上個月確實收到房東通知，要求他在短時間內補繳約5萬9,100美元的積欠租金，否則須於3天內搬離位於洛杉磯的住處，正是在這樣的背景下，網路上突然出現所謂「協助度過住房危機」的募資活動，並迅速被轉傳，引發外界將兩件事直接畫上等號。對此，米基洛克隨即在IG發文嚴正澄清，強調這項募資活動「從頭到尾與他毫無關係」，也不是由他授權發起，他語氣激動表示，如果真的需要錢，絕對不會向陌生人或慈善平台開口，更直言那樣的行為讓他感到極度羞辱與難堪，公開否認自己曾要求任何形式的募款協助。在聲明中，米基洛克也罕見談及自身狀態，坦言多年來在人際關係與對外溝通上一直不夠成熟，甚至曾為此接受長時間諮商，以面對過去的創傷，他表示這次事件讓他覺得非常尷尬，但會像面對人生其他困境一樣設法解決，同時他也呼籲已捐款的粉絲務必將款項取回，強調自己會循正規法律途徑處理後續問題。值得注意的是，該募資頁面署名為莉雅・喬兒・瓊斯（Liya-Joelle Jones），對方自稱是米基洛克經理人的助理，並聲稱此募資行動已獲本人同意，然而米基洛克對此說法完全否認，表示將與律師進一步釐清責任歸屬，他也向粉絲保證未來仍計畫重返片場拍戲，會透過向好友借款解決燃眉之急：「但我不是會向陌生人要錢的那種人！」希望事件盡快落幕。