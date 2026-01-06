我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16（blk20）單座戰機（機號6700）今（6）日進行例行訓練，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑緊急彈射逃生，目前狀況未明。空軍目前尚未公布發生意外的原因，但盤點過往的F-16夜航失事紀錄中，「空間迷向」是造成失事的主因之一。空軍司令部稍早發出最新聲明，證實飛官辛柏毅已跳傘逃生。完整聲明如下：本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。海洋委員會主委管碧玲在臉書表示，國防部、海巡、空勤，海空救援行動都已在路上，也已聯絡上周邊最近一艘貨輪距離6.3浬，全力搜救，目前空軍司令部尚未公布意外發生的原因。根據內政部空中勤務總隊所刊載的空間迷向的成因與預防一文中提到，不管人類研製的軍、民航飛行載具有多麼先進、多麼符合人性，畢竟人類是習慣在二度空間活動的動物，飛行員想要在三度空間的天上靈巧翱翔，多少都會受到空間定向的人類本能限制。眼睛、內耳前庭與本體感受器，是人類的三大平衡器官；在正常狀態下傳遞訊息給大腦而獲知正確的空間定向，但在三度空間的環境下，卻可能會傳遞出錯誤的訊息。諸如：飛行員目視飛行時，天地線或視野目標是掌握空間定向的主要依據，但若遭遇到視線不良或多雲的惡劣天氣，除了看不到天地線或視野目標，也可能會看到傾斜雲層而誤判為水平的天地線。此外，飛行中不斷地改變飛機姿態與加減速度等，迫使內耳前庭無法傳遞正確的空間定向訊息；而本體的皮膚、肌肉、關節等定向感受器，也不能提供足夠的空間定向訊息。此時，飛行員就會自然發生空間迷向而不自覺，其造成的錯覺有四種主要類型： 傾斜錯覺(Leaning illusion)、 俯仰錯覺(Pitching illusion)、滾轉錯覺(Rolling illusion)、科氏錯覺(Coriolis illusion)。文中提到，若發生空間迷向的各種錯覺，只要能運用眼睛來參考天地線或視野目標，大都可以立即消除錯覺；至於參考座艙內的姿態儀，雖然也是屬於眼睛的目視訊息，但仍然會有相信身體感覺或信賴儀表的心理障礙，因此健全的模擬機與儀器飛行訓練，就是排除此種心理障礙的不二法門。已故美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在2020年1月搭乘直升機墜機身亡，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）在2021年的一份調查報告指出，失事直升機的飛行員佐巴揚（Ara Zobayan）雖具「儀器飛行」 （Instrument Flight，僅透過機上的儀表，決定飛行的高度與速度）的能力，但他在濃厚的雲層中，選擇採取「目視飛行」（Visual Flight），而不是規定的「儀器飛行」。佐巴揚當時告訴飛航管制，他駕駛的直升機正在爬升，準備穿過雲層，但實際上那架直升機當時正在下降，調查報告認為，這項錯誤的飛行決策，導致佐巴揚在雲層中出現「空間迷向」，他試圖擺脫濃霧，但接著就撞上山壁。根據美國國家運輸安全委員會當時所提供的數據資料，2010年至2019年期間，美國一共發生了184起涉及空間迷向的飛機事故。