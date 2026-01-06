我是廣告 請繼續往下閱讀

▲空軍司令部晚間表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），在19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘。（圖／IDF 經國號臉書）

F-16墜機全台關心！九孔昔駕機失事場面驚恐

▲九孔（如圖）曾就讀空軍校，當時一次駕駛飛機經驗，從此改變人生。（圖／翻攝自九孔臉書）

F-16墜機！空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）日晚間例行訓練時，上尉飛行員辛柏毅駕駛戰機，疑似於19時29分於豐濱鄉東面10海浬處失聯，相關單位全力搜救中，並澈查事故原因。而曾就讀空軍官校的藝人九孔（呂孔維）過去曾因駕駛經驗不足，開到把飛機輪子插在另一台飛機機翼上，所幸沒有傷亡，他當場痛哭遭退學，相當危險。九孔曾就讀中華民國空軍軍官學校，當時一次駕駛飛機經驗，從此改變人生，他回憶道，當時讀到四年級時，因為實習操作不良與降落錯誤，「在飛行的降落途中，突然聽到『砰』一聲巨響，才發現飛機輪子插在機翼上」，場面相當火急，所幸沒有造成傷亡。九孔當下難忍男兒淚，飛行教官氣憤不已，「你別再飛了，你一定是個好卡車司機！」直接下令停止其駕駛飛機機會，九孔雖不甘於此，可仍無能為力，最後被逼到退學，另外，九孔也曾表示，對駕駛飛機有信心，可能力總不被看好，才沒有繼續投入航空業。回首F-16墜機事件，空軍司令部晚間表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），於18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，卻在19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。行政院發言人李慧芝也表示，院長卓榮泰第一時間與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部前往搜救，同時也請農業部漁業署協助周邊漁船查看，院長請搜救人員注意安全，期盼能夠儘速救援辛上尉。