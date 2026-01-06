我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）日晚間進行例行訓練時，上尉飛行員辛柏毅駕駛戰機疑似於19時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處失聯，目前相關單位已前往現場搜索搶救。另外，去年底有一名F-16V戰機飛官在台東志航基地進行例行訓練時，因高G力短暫昏迷，所幸在長機陪同下安全降落。空軍透露，遇到類似狀況可用無線電急呼或戰機鎖定警示音喚醒，讓外界更理解飛行員面對的危險與應變流程。根據《中央社》報導，退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德透露，現役飛行員除了穿著抗G衣和背心，頭盔裡還有能隨G力調整的氣囊，搭配正壓呼吸，大幅提升耐G力。高G力訓練前也會先進行暖身，循序漸進提升G力，若身體或裝備有異常就會調整課目或直接返場。空軍人士和曾駕駛IDF經國號戰機的專家指出，若飛官昏迷，最常用的是無線電連續呼叫，少數情況下也能用「鎖定」讓座艙警示音大作。其實昏迷前會有灰視或黑視預兆，飛行員靠全身肌肉對抗G力、平時高強度重量訓練和粗壯脖子，就是為了避免這種危險狀況發生。