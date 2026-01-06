我是廣告 請繼續往下閱讀

面板股近期成為盤面焦點，由於SpaceX題材點燃群創引擎，加上CES展熱潮，也帶動友達、彩晶股價創下波段高點。根據摩根士丹利最新報告，儘管群創評價仍維持中立，但目標價自11.5元上調至19元；友達則評價為優於大盤，目標價從12.5元調高到16.5元。大摩表示，電視面板報價已在2025年12月落底，短期可望轉為反彈，並預估第1季電視面板價格估季增約2%到3%。報告認為，這波報價回升的推力，主要來自電視品牌商因應2026年上半年大型賽事提前備貨、帶動訂單動能回溫；同時面板廠仍延續「控產」策略，預估2026年第1季產業平均稼動率約80%至85%，大致與2025年第4季相近，供給端紀律成為報價止跌回升的重要支撐。研調機構集邦也釋出1月面板報價預估，指出32吋、43吋、55吋與65吋電視面板價格全面上調1美元，呼應電視面板價格出現轉折的市場氛圍。大摩並提醒，面板產業結構在近年供給調整後已出現變化，價格循環節奏相較過往更短，布局面板股的策略也需更靈活。而本波上漲主要推手，來自群創跨入面板級封裝（FOPLP）後傳出奪下SpaceX射頻晶片元件封裝訂單，產線滿載。面板三虎今日全數攻上漲停價位，群創收在21.85元，已經超過大摩目標價；友達則為15.2元。不過觀察法人動向，外資連續2日賣出群創55683張；也轉賣友達49074張；彩晶同樣站在賣方，賣出1259張。