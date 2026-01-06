我是廣告 請繼續往下閱讀

上市電源廠立德電子（3058）爆發高層涉案盜賣持股案。前包姓總經理及吳姓女主管，涉嫌於2023年至2024年間，未經授權擅自處分公司持有之上市櫃公司股票，合計盜賣約1450萬股，造成公司損失初估逾7000萬元。檢調6日兵分12路搜索立德公等處，並約談立德包姓董事長父子等10名被告，經數小時詢問後，於6日晚間9時許將立德包姓董事長，萊力公司廖姓前負責人移送北檢複訊。檢調獲報調查，包姓前總經理（包姓董事長兒子）與吳姓財務女主管涉嫌在2023年間，將立德轉投資的500萬股份賣給萊力國際商務公司，在2024年間又賣出950萬股給萊力當時的廖姓負責人，但這2次交易所得都沒有回到公司，經董事長簽名的公司財報也完全沒有揭露。直到會計師查帳發現後，立德2025年5月才發布重訊，指出有高階經理人違反內部控制制度，處分未上市上櫃股票，同時公布立德已回收2024年被賣出的950萬股成本價約1億元，但較早被賣出的500萬股估價約7000萬元，至今流向不明。立德電子創立於1970年，在2002年公開掛牌上市，初期以生產音頻變壓器與薄膜電容為主，後轉型成為專業交換式電源供應器製造商。立德電子於去年4月發布重訊揭露此事，5月13日再發布重訊指包姓總經理辭職，隔日又發重訊指，高階經理人處分公司持有的未上市櫃股票950萬股，應收出售證券款共計1億19萬8500元，其應收出售證券款已於公司董事會通過2024年度合併財務報告前全數收回。檢調調查，立德電子高階經理人涉未經公司程序，於2023年及2024年間，分別出售公司所持有的未上市櫃股票給萊力國際商務公司及萊力公司廖姓前負責人；經統計，2023年出售持股約500萬股，交易金額高達7千多萬，2024年出售950萬股，金額1億餘元。