「PS女神」短今效力中信兄弟啦啦隊近10年，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身的她，有「中職啦啦隊小巨人」封號。短今今（6）日發文透露罹患慢性病，原來睫毛一直掉的她，被診斷出眼瞼發炎，女神感概表示：「努力找回我遺失的健康。」
短今在IG限時動態表示，最近睫毛一直大量的脫落，嚴重到甚至右眼中段「全部失蹤了」，5日去眼科就診，才得知自己罹患慢性疾病已經一段時間，卻沒有發現身體出現的警訊，決定要努力找回遺失的健康。
似《大長今》李英愛得此藝名 短今愛上棒球報名啦啦隊
本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。
曾被諷像女子摔角選手 網友力挺短今：市場區隔
骨架較大的短今，身材多次被酸民做文章，曾經遭譏笑是「女子摔角選手」，她因此分享小故事，指出某次結束節目錄影後，一位男來賓看著她說：「短今，妳真的是我看過啦啦隊裡面，身材最好的！又不會過瘦！」此話讓短今感到相當窩心，直呼被稱讚真的好開心。
不少網友也幫短今回擊酸言酸語，「本人真的身型高大勻稱，完全是女人的目標」、「這身材真的沒話說」、「看不出來壯在哪」、「妳最美的地方除了外表還有善良唷」、「紙片人已經不流行了」、「市場區隔」、「嫌妳大隻的，只能說他們不懂欣賞！」
資料來源：短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG
