印太戰略智庫執行長矢板明夫等人發起的「吃海鮮挺日本，台日友好，豪華千人宴」今（6）日盛大舉行。行政院長卓榮泰與新上任的台灣日本關係協會會長謝長廷皆受邀出席。謝長廷在致詞中強調，台日關係正處於「善的循環」，他接任會長後，將致力於將這份情誼提升為「命運共同體」，體現「一榮俱榮、一損俱損」的緊密連結，讓雙方在喜怒哀樂與盛衰榮辱中相互扶持，確保任何一方都不會感到委屈。謝長廷回顧，四年前台灣鳳梨遭受中國制裁時，日本前總理安倍晉三支持下，帶動出口量大增八倍，這正是患難見真情的典範。他指出，大家齊聚一堂品嚐日本海產，不僅為了美食，更是具體實踐「日本有事就是台灣有事」的精神。他表示，當日本遭遇困難時，台灣伸出援手；當台灣面臨挑戰，日本也給予溫暖，這種互助互惠的模式，已讓台日兩國不僅是和平共同體，更是繁榮共同體。行政院長卓榮泰發表「三項安全」演說，首先對在中國出生、後入籍日本的石平議員來到台灣表達歡迎。其次，卓榮泰肯定今就任台日關係協會會長的謝長廷，讚許駐日八年期間走遍日本47個都道府縣，促成90多處地方結盟，並獲得日本天皇授勳；賴清德總統特別期許謝長廷能繼續推動台日關係，讓印太地區更加安定安全。卓榮泰提及食安韌性與外交成果，指出台灣已於去年全面解禁日本福島食品，政府透過具體行動與嚴格把關，確保現在國人享用到與日本國內相同標準、安全且健康的食品，透過食品交流進一步深化兩國人民的友誼。