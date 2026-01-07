我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹酒母緊張到手指僵硬。（圖／翻攝自Netflix）

韓國實境節目《黑白大廚》第二季比賽進行到最後階段，其中「黑湯匙」參賽者釀酒的尹酒母，在無限料理天國中，她以手作辣炒年糕、馬鈴薯煎餅和陳年辛奇捲成功擄獲評審芳心，拿到全場最高分，嚇到手指僵硬不小心伸出中指，而評審白種元則說自己像是被催眠一樣，沉迷在她的料理中，連安成宰掉在桌上的食物渣都要撿起來吃。《黑白大廚》「黑湯匙」參賽者釀酒的尹酒母在最新的無線料理天國環節中，選擇用一道料理定勝負，親手揉出年糕，做成辣炒年糕，以及馬鈴薯煎餅和陳年辛奇捲，看似平凡的小吃，經過她用心的料理，獲得180分的高分。尹酒母不可置信地雙手十指緊扣，但因為太緊張了，整個人都在發抖，手指也卡住，乍看之下好像比了中指一樣，而評審白種元則說自己像是被催眠一樣，沉迷在那三道料理中，就是不停地想吃，連安成宰掉到桌上的渣他都不放過。白種元更說，要不是後面還要評分，可能會把尹酒母的料理都吃光，「她能用那些平凡的食物帶給我們感動，我很喜歡這一點。」雖然最後分數仍被白湯匙廚師崔康祿超越，但尹酒母的實力也已經被觀眾看見。