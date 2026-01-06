我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F-16飛官失聯！海巡出動3艦6艇，冒9級陣風巨浪與時間賽跑。（圖／海巡署提供）

▲施放海難測流浮標（SLDMB)（圖／海巡署提供）

今（6）日晚間6點17分，空軍一架機號 6700的F-16單座戰機，自花蓮基地起飛執行例行訓練，晚間7點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處失聯。海委會主委管碧玲接獲通報後第一時間全程掌握，海巡署隨即成立應變中心，由署長坐鎮指揮，調派「3艦6艇」火速趕赴事發海域，展開大規模海空聯合搜救行動。為精準鎖定搜救範圍，海巡署PP-10095及10078巡防艇抵達現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合搜救優選規劃系統，透過預測海流漂流方向來劃分艦艇搜救責任區。此外，海巡署同步聯繫距離現場10海浬的馬紹爾籍貨輪「HARMONY OCEAN」協助瞭望，協請漁業署呼叫周邊作業漁船共同參與協尋，全面擴大搜救能量。搜救任務嚴峻，受大陸冷氣團影響，現場海象極為惡劣，陣風達9級浪高達3公尺，加上入夜後氣溫驟降，對落海人員極具威脅。海巡署強調，同仁冒著低溫巨浪與時間賽跑，並與空軍及相關單位緊密配合，絕不放棄任何希望，全力救援失聯的辛姓飛官。