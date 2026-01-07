輝達（Nvidia）6日在美國消費性電子展（CES）發表下一代人工智慧平台Rubin，拉抬AI股、記憶體股，美股標普500指數、道瓊工業指數創下新高，道指收盤突破49000點大關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道瓊工業指數上漲 484.90 點，或0.99%，收49462.08點。

標普500指數上漲42.77點，或0.62%，收6977.82點。

那斯達克指數上漲151.35點，或0.65%，收23547.17點。

費城半導體指數上漲204.48點，或2.75%，收7650.93點。

記憶體類股，美光（MU）大漲31.2美元或10％，收343.35美元；Sandisk（EST）飆漲75.55美元或27.56％，收349.63美元。

半導體AI類股部分，台積電ADR漲5.23美元或1.62％，收327.48美元；輝達（NVDA）跌0.85美元或0.45％，收187.27美元。

美國財經媒體CNBC報導，標普500指數及道瓊工業指數盤中、收盤都創下歷史新高。七巨頭中亞馬遜上漲3.38%，其他AI類股也也支撐股市上揚，美光上漲超過10%、Palantir上漲逾3%。

相關新聞

美股記憶體概念股嗨翻天！Sandisk開盤狂飆20%　台積電ADR創新高

F-16戰機失事！中媒深夜緊盯　法新社關注新F-16V尚未交機

東南亞兩樣情！越南GDP衝8.02%　菲律賓因貪腐大砍公共工程預算

記憶體「超級週期」還沒結束？全球市場專家：第二季價格再漲40%