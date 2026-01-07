我是廣告 請繼續往下閱讀

今晨最低溫新北石碇8.5度！冷空氣南下越晚越冷

▲強烈大陸冷氣團南下，今日上午起各地先後轉晴，但入夜後「極寒冷」，明（8）日至週六（10日）清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

入冬首波寒流籠罩！週四連3天低溫跌破5度「回暖時間曝光」

明（8）日至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波「寒流」

▲中央氣象署指出，強烈冷氣團影響台灣一整周，周二至周六台灣天氣「早晚特別冷、日夜溫差大。」（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）