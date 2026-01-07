氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（7）日冷空氣南下，清晨最低溫為新北石碇區8.5度，週四（8日）至週六（10日）連續3天，入冬首波寒流籠罩台灣，台灣本島平地氣溫將跌破5度以下，民眾須留意添加保暖衣物。週六白天至下週二（12日）冷空氣減弱將回溫，但早晚仍有「輻射冷卻」，須注意清晨極低溫。
今晨最低溫新北石碇8.5度！冷空氣南下越晚越冷
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫為新北石碇區8.5度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。
吳德榮分析，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。
入冬首波寒流籠罩！週四連3天低溫跌破5度「回暖時間曝光」
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（8）日至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。
吳德榮特別叮嚀，這波「強冷空氣」天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、逐日的清晨，常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。 至於高山的降雪？此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。
吳德榮最後說明，最新模式模擬顯示，週六白天至下週二（12日）持續晴朗穩定，下週一、二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」、帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。
⚠️低溫特報
影響時間：27日晨至上午
橙色燈號（非常寒冷）：金門縣、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。
黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市。
⚠️陸上強風特報
影響時間：7日晨至8日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨截至5：02，本島縣市平地的最低氣溫為新北石碇區8.5度。各地區平地的最低氣溫約在9至11度。
吳德榮分析，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（8）日至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。
吳德榮特別叮嚀，這波「強冷空氣」天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、逐日的清晨，常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。 至於高山的降雪？此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。
吳德榮最後說明，最新模式模擬顯示，週六白天至下週二（12日）持續晴朗穩定，下週一、二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」、帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。
影響時間：27日晨至上午
橙色燈號（非常寒冷）：金門縣、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。
黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市。
⚠️陸上強風特報
影響時間：7日晨至8日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。