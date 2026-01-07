我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金唱片今晚7點在ibon釋出視線遮蔽區票券。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

▲金唱片卡司超大咖，Jennie也出席。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）

韓國年度娛樂盛事「第40屆金唱片獎」將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，出席卡司包括Jennie、蔡依林、許光漢等18組超級大咖，因此讓許多粉絲沒能搶到票，昨日晚間主辦宣布最後釋出視線遮蔽區票券，將於今（7）晚7點在ibon售票系統開賣。金唱片主辦「超級圓頂」昨日晚間宣布將釋出「因舞台主結構搭建完成後增開『部分視線受阻區』之席次，以及少量期限內退票」，門票將於今日晚間7點在ibon網站開賣，讓許多粉絲已經躍躍欲試準備好要買票。不過主辦單位同時提醒想要購票的粉絲，「部分視線受阻區」會因為角度問題，可能無法觀賞「主舞台中、後端表演、LED螢幕」，不過不影響延伸舞台等其他位置的視線，僅有主舞台部分較難觀賞。若是買不到票的粉絲也不用灰心，第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日（六）16:00起，全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），讓沒有搶到票的粉絲也可以同步享受盛典。金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。票價共分為8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，清票票卷將於今日晚上7點開放購買，沒買到票的粉絲千萬別灰心！2026年1月10日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）台北大巨蛋TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組