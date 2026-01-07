真的好冷！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，強烈冷氣團已經壓境抵達，本週偏冷的日子正式展開，未來的3天是冷氣團最強時刻，堪稱是入冬以來最大挑戰。中央氣象署也表示，這波冷氣團最冷會跌破5℃，從強烈冷氣團升格為首波寒流。氣象署也持續發布低溫特報，目前一共17縣市入列，全台灣幾乎冷到全變深藍色，民眾這幾天一定要特別留意低溫訊息。
入冬以來最大挑戰！未來3天凍番薯「北部剩下8度」
「台灣颱風論壇」在臉書粉專表示「大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，一整週偏冷的日子，正式展開；根據氣象署的最新低溫分布預測，未來3天，冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度」。
「台灣颱風論壇」說，這波冷氣團堪稱是今年冬天以來最大挑戰，請大家保暖工作一定要做好，週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長，請多多留意囉！
最冷5度可能升格寒流！17縣市低溫特報「全台凍成藍色」
氣象署也表示，這波冷氣團比較偏乾冷，輻射冷卻效應更為明顯，這個特徵就是早晚會比較寒冷，尤其是今天至週六這段期間，早晚偏冷、日夜溫差偏大，低溫來說比較容易出現5度以下極端低溫的地方，偏向竹苗地區為主，中南部偏山區內陸的地方可能也會出現接近上一波冷氣團的強度，整體來說出現10度以下區域較廣。
氣象署也持續發布低溫特報，目前有17個縣市入列，今天清晨至晚間，北部以及東北部、金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，民眾要注意天冷防範。根據NCDR網站美國模擬模式顯示，全台灣冷到全變成藍色，這波入冬最強冷氣團來襲沒開玩笑，民眾外出千萬要注意保暖才行。
⚠️低溫特報（07日晨至07日晚上）
📍橘色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣
📍黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇、NCDR
