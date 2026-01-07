我是廣告 請繼續往下閱讀

入冬以來最大挑戰！未來3天凍番薯「北部剩下8度」

未來3天，冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度」。

會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長，請多多留意囉！

▲強烈冷氣團來襲，未來3天台灣都是相當寒冷的狀態，氣象粉專也表示必須留意低溫。（圖/台灣颱風論壇）

最冷5度可能升格寒流！17縣市低溫特報「全台凍成藍色」

低溫來說比較容易出現5度以下極端低溫的地方，偏向竹苗地區為主

▲這波冷氣團比較偏乾冷，輻射冷卻效應更為明顯，早晚天氣更加寒冷，全台灣凍到全變藍色。（圖/NCDR）

目前有17個縣市入列，今天清晨至晚間，北部以及東北部、金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率

⚠️低溫特報（07日晨至07日晚上）