本周氣溫寒冷，氣象專家林得恩與中央氣象署同步示警，受「強烈大陸冷氣團」與「輻射冷卻」雙重夾擊，今（7）日起至週六（10日）清晨全台低溫有感，天氣由濕冷轉為乾冷，中部以北、宜蘭地區低溫下探8至12度，沿海空曠地區更有跌破10度機率。周末氣溫略回升，但台灣各地早晚仍為寒冷，提醒民眾務必加強保暖，並注意低溫特報與做好保暖準備。
強烈大陸冷氣團影響全台！今起至週五「濕冷轉乾冷」：最快周末回暖
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本周天氣將從濕冷轉乾冷，今起至週五（9日）清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣中部以北、宜蘭及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。
林得恩進一步說明，目前針對全台最低溫預測評估，台灣中部以北、宜蘭及金、馬地區攝氏8至12度，南部、花東及澎湖地區攝氏12至16度之間；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。
林得恩最後說明，週六（10日）起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，台灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日（11日）以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。
冷氣團＋輻射冷卻早晚寒冷！氣象署公布一周天氣預報
中央氣象署表示，這波乾冷空氣到來，早晚將特別冷，今明兩天（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖整天冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，週五（9日）至週六（10日）白天冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，但早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。
週六（10日）晚上至週日（11日），受到東北季風影響，北台灣白天氣溫稍下降，水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署特別提醒民眾，冷空氣加上輻射冷卻，導致清晨夜晚溫度低，需做好保暖準備，留意低溫特報，高山地區留意路面結冰，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，記得預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。
資料來源：林老師氣象站、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本周天氣將從濕冷轉乾冷，今起至週五（9日）清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣中部以北、宜蘭及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。
林得恩最後說明，週六（10日）起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，台灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日（11日）以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。
中央氣象署表示，這波乾冷空氣到來，早晚將特別冷，今明兩天（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖整天冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，週五（9日）至週六（10日）白天冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，但早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。
週六（10日）晚上至週日（11日），受到東北季風影響，北台灣白天氣溫稍下降，水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署特別提醒民眾，冷空氣加上輻射冷卻，導致清晨夜晚溫度低，需做好保暖準備，留意低溫特報，高山地區留意路面結冰，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，記得預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。