花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。海洋委員會主委管碧玲今（7）日說，搜尋到現在，仍未發現辛姓飛官，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。願一切平安，希望把飛官救回來！管碧玲6日晚間也說，花蓮海巡隊10095艇已趕赴現場，海巡弟兄破浪而行，加速前進，施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救了！希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官！「大家繼續幫忙祈禱，我們需要更大的集氣！希望平安！」海巡署已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。內政部次長馬士元說，6日晚間接獲訊息後，就漏夜搜救，今天也會繼續配合海巡署與國防部持續搜救，希望辛姓飛官平安歸來。