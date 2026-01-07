我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳在CES正式開展舉行全球記者會後，接受台灣媒體採訪時證實，在本月底輝達台灣員工舉辦尾牙前會再度來台，至於本次行程的內容，有消息指出，除了參加輝達在台灣的尾牙外，也會將出席北士科海外總部的簽約儀式，還會跟台灣供應鏈的重要夥伴共進晚宴，再現兆元宴。根據外媒Wccftech報導，黃仁勳今年1月將會相當忙碌，在結束2026年美國國際消費性電子展（CES）的行程後，他將造訪台灣，參加北士科台灣總部「星群」（Constellation）的簽約儀式，「星群」也是輝達在美國以外的首個全球性總部。此外，黃仁勳還將參加輝達在台灣的尾牙。此外最受關注的行程，將是黃仁勳預計與台灣關鍵供應鏈夥伴共進晚宴，包括台積電、鴻海、廣達、緯創等企業在內，再度主持他招牌性的「兆元宴」。報導指出，黃仁勳一向重視與合作夥伴維持緊密關係，因為輝達的產品高度依賴供應鏈各環節精準到位、準時交付。報導進一步指出，台灣供應鏈目前正全力投入輝達Blackwell Ultra的量產，同時逐步轉向下一代的Rubin產品線。此外，輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計於1月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約。黃仁勳在CES受訪表示，如果收到台北市長蔣萬安邀請出席輝達總部進駐北市科簽約記者會，應會出席。