2026年度總預算迄今仍未付委審查，行政院與民進黨多次聲稱，恐影響TPASS（行政院通勤月票）補助，交通部公路局長林福山也表示，預計本月底之前的餘額就會用罄，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。不過國民黨發言人江怡臻酸，又是狼來了，去年就已經用過的招式，今年還想繼續騙人民？江怡臻說，民進黨這幾天狂批藍白阻擋中央政府總預算審議，將影響「基北北桃都會通」TPASS補助款預算編列，所需經費將撐不過1月底，到2月民眾就沒優惠可拿。但北北基桃4市將在12日開會研議對策，各地方政府為避免政策中斷，都會研議以地方預算先墊付，也就是原本地方負擔的部分先編列，維護民眾搭車權益，確保運輸服務不中斷。江怡臻說，以新北市為例，市長侯友宜已承諾，新北市將先行運用地方預算，編列11億元，絕對不會讓市民朋友們拿不到搭車優惠。「所以好了啦，民進黨不要再用老招，就算要騙，老百姓難道不值得你們認真一點，想點新哏來騙嗎？」她更點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，「妳也要騙嗎？妳也要造謠嗎？」